2019/08/16 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الخارجية الايرانية اليوم الجمعة، تقديم ضمانات للافراج عن الناقلة غريس-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تنفي تقديم ضمانات للافراج عن الناقلة غريس-1) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تنفي تقديم ضمانات للافراج عن الناقلة غريس-1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).