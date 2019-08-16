2019/08/16 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، إن تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس أولوياتها.

وأشار الحكيم إلى أن طبيعة المعارضة التي ينتهجها تيار الحكمة باعتبارها حقا سياسيا ودستوريا وقانونيا تسعى لتصحيح المسار، وتسهم في تثبيت النظام السياسي واجنحته الديمقراطية، مؤكداً ان تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس اولوياتها، مع ضرورة تركيز الجهد الحكومي على النهوض بالواقع الخدمي في البلاد.

وحذر الحكيم من تبعات التصعيد الذي تشهده المنطقة، داعيا إلى اعتماد الحلول السياسية والحوار في معالجة الإشكاليات القائمة.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم: تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس أولوياتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم: تحدي الخدمات الذي يواجه الحكومة يجب ان يكون على رأس أولوياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).