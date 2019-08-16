لمواردها الطبيعية واهميتها..ترامب مهتم بشكل جدي لشراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك

2019/08/16 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة / وول ستريت جورنال/ نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب استعلم مرات عدة من مستشاريه في البيت الأبيض، حول إمكانية أن تشتري الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند من الدنمارك التي يغطي الجليد معظم أراضيها والبالغ عدد سكانها 56 ألف نسمة.ووفقًا للصحيفة، فإن الرئيس ترامب مهتم جدا بموارد المنطقة الطبيعية وأهميتها […]

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