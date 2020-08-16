2019/08/16 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على التوالي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.سعر العملات الأجنبية والذهب والنفط حتى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 16-8-2019 الجمعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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