هذا هو موعد تسجيل الاحزاب بالانتخابات المحلية في العراق

2019/08/16 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الجمعة، أن الأول من تشرين الأول المقبل هو آخر موعد لتسجيل الأحزاب الراغبة بخوض الانتخابات المحلية...

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