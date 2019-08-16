الجيش الاميركي ينفذ عملية عسكرية خاصة في محافظة عراقية

2019/08/16 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية ،اليوم الجمعة، عن قيام الجيش الاميركي بمهمة عسكرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي قرب مطار القيارة جنوب مدينة الموصل.وذكرت القيادة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر” وتابعتها “يس عراق”، أنه “بالتنسيق مع الحكومة العراقية، جنود أمريكيون من الكتيبة الثانية بالمدفعية الميدانية، وجنود من اللواء القتالي […]

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