اتحاد الكرة يصدر بياناً بشأن اخبار استقالة اعضائه

2019/08/16 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشان انباء استقالة عدد من اعضائه واقالة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أنه “في الوقت الذي نهنئ فيه كل اطياف شعبنا العراقي وحكومتنا الوطنية على النجاح الذي حققناه في تضييف النسخة التاسعة من بطولة اتحاد غرب اسيا على […]

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