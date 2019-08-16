ايران تعلن زيادة انتاج الكهرباء باكثر من 2000 ميغاواط سنويا

2019/08/16 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان بان توليد الطاقة الكهربائية في البلاد يزداد بمقدار الفين و 100 ميغاواط سنويا كمعدل.وفي تصريح ادلى به خلال مراسم افتتاح محطة “سربيشة” الشمسية والافتتاح المتزامن لـ 165 مشروعا لصناعة الكهرباء في محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، قال اردكانيان، انه لغاية العام 2013 كانت زيادة توليد الطاقة الكهربائية في

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