2019/08/16 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، بياناً رسمياً بشان انباء استقالة عدد من اعضائه واقالة مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة صدى، أنه “في الوقت الذي نهنئ فيه كل اطياف شعبنا العراقي وحكومتنا الوطنية على النجاح الذي حققناه في تضييف النسخة التاسعة من بطولة اتحاد غرب اسيا على ربوع بلادنا، بأربيلنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة العراقي يصدر بياناً بشأن اخبار استقالة اعضائه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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