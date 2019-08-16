بعد مطالبته بحل الجيش.. يوسف الناصري يطالب بطرد السفير الأمريكي وغلق السفارة

2019/08/16 | 11:08

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بغداد اليوم- متابعة

دعا القيادي في حركة "النجباء" يوسف الناصري، الجمعة (16 آب 2019) الحكومة العراقية إلى طرد السفير الأمريكي لدى بغداد وغلق السفارة.

وقال الناصري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "دور الولايات المتحدة الأمريكية يهدفُ إلى زعزعة الوضع الأمني في العراق من خلال استهداف المخازن الحربية للقوات العراقية"، واصفاً اعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد بـ "المشينة والمسيئة" ويندرج ضمن مخطط يرمي إلى تدمير المعسكرات وإشاعة الفوضى وجر العراق إلى الحروب.

وأضاف: "اذا استمرت هذه الأفعال المشينة والمسيئة لأمن العراق، فأننا نطالب بغلق السفارة الأمريكية وطرد سفيرها من العراق الذي تسبب بتدمير البنى التحتية الأمنية ويحاول إدخال الحرب إلى العراق بعد أن ساهموا بصناعة تنظيم القاعدة وداعش".

وحول حديثه عن وصفه الجيش العراقي بـ "المرتزقة" ومطالبته بحله أكد الناصري أن "المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مطلبي بحل الجيش العراقي هو جزء مستقطع وتم ترويجه بهدف التشويه".



موضحاً إلى أنه "يجب أن يحمل الجيش العراقي الوطنية التي تؤهله في الدفاع عن جميع بقاع العراق".

ولفت الناصري إلى ان "الجيش الذي أسسه الحاكم السابق للعراق بول بريمر عقب 2003 حاول أن يصنع منظومة بصبغة طائفية تقزم الجيش العراقي، فيما نحن نؤكد على اخلاقية الجيش العراقي، كما يجب أن تتحلى المؤسسة العسكرية بالوطنية ولا تتبع الحاكم لحماية الشعب والوقوف بوجه الأحزاب".

كما أكد "نحن على اعتاب صناعة دولة ذات سيادة واستقلالية".



لافتاً إلى أن "جميع الوزارات العراقية طالها الفساد لذلك جاء قرار رئيس الوزراء بتأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد".

وكان الناصري قد اثار ضجة كبيرة عندما دعا، خلال مشاركته في احد البرامج الحوارية، بحل الجيش ووصفه بأنه "مرتزقة"، داعياً الى جعل الحشد الشعبي وزارة، وأن يكون هو الجيش الاساسي وليس الرديف.

المصدر: رووداو

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