كوكب الارض يسجل رقم قياسي جديد بارتفاع درجات الحرارة

2019/08/16 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح يوليو 2019 الشهر الأكثر حرا الذي تمّ تسجيله حتى الآن في العالم، وفقا لما أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، امس الخميس، مؤكدة بذلك إعلانا مماثلا صدر عن الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أيام، وفقاً لسكاي نيوز عربية.وقالت الإدارة الأمريكية إن “القسم الأكبر من الكوكب شهد حرا غير مسبوق في يوليو، وبلغت الحرارة درجات […]

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