ترمب: إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة لأن العقوبات أضرت باقتصادها

2019/08/16 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن لرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة، لأن العقوبات ألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها.

وقال ترمب في تصريح، إن هذا يعود إلى حقيقة مفادها أن العقوبات سببت أضرارا كبيرة للاقتصاد الإيراني.

يذكر أن ست دول وقعت مع إيران على خطة عمل شاملة ومشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

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