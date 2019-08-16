أسواق العملة الأجنبية تسجل استقرار باسعار الدولار في بغداد اليوم

2019/08/16 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت أسعار بيع وشراء

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