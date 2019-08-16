ظريف: احتجاز الناقلة الايرانية عمل غير قانوني

2019/08/16 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عن رفضه لمزاعم الحكومة البريطانية التي ادعت بان ناقلة النفط الايراني قد نقضت قوانين الحظر الاوروبي.

وقال ظريف في

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