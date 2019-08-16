نائبة: على من أساء الى جيشنا الاعتذار والتراجع

2019/08/16 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، أن الجيش العراقي بذل الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ومازال سداً منيعاً في وجه قوى الظلام، مؤكدة ان أية إساءة للجيش العراقي لن تؤثر على معنوياته ولن تزيده الا عزماً وإصراراً على مواصلة مسيرته العظيمة المليئة بالعطاء والتضحيات .

وقالت عالية نصيف في بيان لها اليوم ان جيشنا الباسل بكل تشكيلاته كان وسيبقى سداً منيعاً في وجه أعداء العراق، ولايمكن ان نتجاهل تضحياته العظيمة وقوافل الشهداء الذين كان لهم الفضل الكبير في دحر الإرهاب وتحرير كل شبر من ارض الوطن من قبضة قوى الظلام، وأقل شيء نقدمه لهذا الجيش العظيم هو الإشادة بمسيرته العظيمة التي لفتت انظار العالم عندما عبر عن شجاعته وولائه للوطن والشعب ".

وأوضحت نصيف :" ان أية اساءة لجيشنا مرفوضة لأنها تعد إساءة للشعب العراقي الذي انبثق عنه هذا الجيش كما تعد استهانة بدماء الشهداء الأبرار الذين وقفوا في وجه الموت دفاعاً عن الأرض والعرض، وعلى من أساء الى جيشنا ان يعتذر عن إساءته ويتراجع عن موقفه وأن يدرك جيداً ان جيشنا ومؤسستنا العسكرية خط أحمر وهيبتها من هيبة العراق ".

وكانت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي اكدت، اليوم الاربعاء، أن اي تصريح فيه إساءة لقواتنا الامنية مرفوض وبالأخص ضد الجيش العراقي، داعية وسائل الاعلام الى عدم استضافة اي شخص بعنوان الحشد او التحدث باسمه بصفة قيادي او ما شابه.





وطالب نائب قائد العمليات المشتركة الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، في وقت سابق، الأمين العام لشورى العلماء رجل الدين يوسف الناصري بالاعتذار وسحب تصريحه الذي اتهم من خلاله الجيش بتهم "قاسية تطعن بوطنيته"، في حين اكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان احتفاظها بحقها القانون تجاه من يسيء الى المؤسسة العسكرية.

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