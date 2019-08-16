اعتقال شخص بحوزته ٥ آلاف ومئة حبة مخدرة في تلعفر

2019/08/16 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اعتقال شخص بحوزته ٥ آلاف ومئة حبة مخدرة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة من احد المصادر ألقت القبض على احد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية”.





وأضاف، انه “تم ضبط بحوزته ( ٥،١٠٠ خمسة الاف ومئة ) حبة مخدرة ومؤثرات عقلية مخفية داخل احد أبواب عجلته الشخصية كان يحاول ادخالها لقضاء تلعفر”.

وأشار الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ اولا من قانون مكافحة المخدرات”، مبينا انه “تم اعتقال المتهم في سيطرة البوابة الشرقية مدخل قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل”.

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