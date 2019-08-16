قائد شرطة المثنى يعلن نجاح خطة العيد دون اي خرق أمني

2019/08/16 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت اللواء سامي سعود جفات، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى دون تسجيل أي خرق امني.

وقال جفات في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "نجاح الخطة الأمنية جاء نتيجة التعاون المشترك والتنسيق العالي وتظافر الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية في المحافظة".

وأضاف ان "الخطة تضمنت التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة لانسيابية وسهولة حركة المواطنين والعجلات وذلك بنشر الدوريات وتعزيز النقاط المرورية عند التقاطعات بهدف تقليل الحوادث المرورية ومنع الازدحامات والاختناقات المرورية".

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