انخفاض درجات الحرارة في البلاد اعتبارا من اليوم

2019/08/16 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي في نشرته اليومية والتي خص بها موقع "الغدير"، انه" تشير اخر التوقعات الجوية من نماذج الطقس العالمية الى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم، الجمعة، ولغاية منتصف الاسبوع المقبل بسبب نزول حوض علوي بارد قادم من القارة الاوربية وتحديدا شرق اوروبا يؤثر على مناطق واسعة من بلاد الشام وتركيا والعراق ويصل تأثيره حتى السعودية".واضاف، ان" هذا الحوض العلوي البارد يسبب انزياح وتلاشي موجة الحر الشديدة من خلال تراجع تأثير المرتفع شبه المداري وتراجع تأثير المنخفض الحراري الهندي الموسمي وتراجع تأثير الكتلة الافريقية الحارة ويسبب ايضا انعدام وانزياح موجة الرطوبة الشديدة التي أثرت على البلاد خلال الايام الماضية".واوضح، انه" تكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي الى حول المعدل ويكون الانخفاض ملحوظ بفارق 7- 5 رجة مئوية عن الايام السابقة خاصة المناطق الغربية.- درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الايام الثلاثة القادمة..المناطق الشمالية تتراوح مابين (41-37) درجة مئويةالمناطق الغربية تتراوح مابين (35-39) درجة مئويةالمناطق الوسطى تتراوح مابين (45-42) درجة مئويةالمناطق الجنوبية تتراوح مابين (44-46) درجة مئويةونوه الى انه" الانخفاض يكون واضح وبفارق ملحوظ عن الايام السابقة خاصة الاقسام الغربية من البلاد حيث تكون الاجواء لطيفة ونسمات هواء شبه بارد ومعتدل خلال فترة اثناء الليل والفجرة وخاصة الاقسام الغربية لغاية منتصف الاسبوع المقبل.الرياح وملوثات الجو:ايضا تشير التوقعات الى نشاط كبير وملحوظ على رياح البوارح الشمالية الغربية خلال الايام الثلاثة القادمة خاصة الفرات الاوسط والاقسام الجنوبية الشرقية من البلاد حيث تكون الرياح متوسطة السرعة الى نشطة مثيرة للأجواء المغبرة وقد تصل هبات الرياح احيانا 55 km في الساعة وتساهم الرياح الشمالية الغربية من تقليل حرارة الاجواء وشدتها وتقليل نسب الرطوبة.اما بنسبة الى ملوثات الهواء طبقا لمقياس EPA وبعض المقايس تشير الى نوعية الهواء مقبول خلال الايام الثلاثة القادمة لكن قد يواجه بعض الاشخاص تأثيرات صحية وايضا متوقع ان يكون هناك غبار مثار خلال يوم غدا الجمعة في بعض المناطق تنويه: قاعدة ثابتة درجات الحرارة المحسوسة اي بمعنى تم قياسها تحت الشمس تكون اعلى من المسجلة تحت الظل.انتهى..م.م

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