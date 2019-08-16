الحشد يحبط محاولة تسلل لعناصر داعش الارهابي في ديالى

2019/08/16 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوة من اللواء 23 ب‍الحشد الشعبي احبطت في وقت متأخر من ليلة امس، تسللا من قبل عناصر داعش قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى".وأضاف ان" مقاتلا من الحشد اصيب واستشهد اخر اثناء الاشتباك مع القوة"، مشيرا الى ان "داعش يحاول استهداف المدنيين خلال ايام عيد الاضحى، لكن الحشد احبط محاولته".انتهى..م.م

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