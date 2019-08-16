وسائط دفاع الجو السوري تدمر هدفاً معادياً في منطقة مصياف بريف حماة

2019/08/16 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر عسكري سوري مساء أمس تصدي وسائط دفاعنا الجوي لهدف معاد قادم من شمال لبنان وتدميره قبل وصوله الى هدفه في منطقة مصياف بريف حماة.وذكر المصدر العسكري في تصريح لسانا أنه “في تمام الساعة الحادية عشرة و6 دقائق من مساء اليوم كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة …

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