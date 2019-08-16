مديرية الإعلام تعزي اللواء 23 باستشهاد احد منتسبيه أثناء صد تعرض لداعش في ديالى

2019/08/16 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزي مديرية الإعلام في الحشد الشعبي ،الجمعة، باستشهاد علاء جاسم علي سلمان العنبكي احد منتسبي اللواء 23 الذي ارتقى في صد تعرض لداعش في ديالى .بسم الله الرحمن الرحيم ( مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) صدق الله العلي العظيم ...

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