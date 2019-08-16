اعتباراً من 20 آب الجاري.. اليابان تبدأ باصدار “الفيزا” للعراقيين

2019/08/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة اليابان في العراق، البدء بإصدار تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة اليابان من داخل بغداد وأربيل اعتباراً من 20 آب الجاري.وقالت السفارة “من أجل تلبية الطلبات العديدة المقدمة من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في زيارة اليابان كسُيّاح واحتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والعراق، ستبدأ سفارة اليابان في العراق ومكتب اليابان […]

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