إحباط محاولة تسلل داعش لمحافظة ديالى

2019/08/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن اعلام الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش شمال شرق ديالى.

وذكر بيان صادر عن إعلام الحشد اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أن "تسعة عناصر من داعش حاولوا التسلل الى قرية دكه بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى"، مشيراً الى ان أن "قوة من اللواءين 28 و120 بالحشد الشعبي، قامت بضربهم بالهاونات، ما اجبرهم على الفرار الى جهة مجهولة".

من جهته ذكر موقع الحشد الشعبي في بيان، ان، "قوة من اللواء 23 ب‍الحشد الشعبي احبطت في وقت متأخر من ليلة امس، تسللاً من قبل عناصر داعش قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى.

واوضح ان، "مقاتلا من الحشد اصيب واستشهد اخر اثناء الاشتباك مع القوة"، مشيراً الى ان "داعش يحاول استهداف المدنيين خلال ايام عيد الاضحى، لكن الحشد احبط محاولته".

يذكر أن قائد عمليات قاطع ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، أعلن يوم الأربعاء 05 حزيران، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر المبارك في المحافظة، فيما أكد معالجة نشاطات تنظيم "داعش" الإجرامي عبر الكمائن.انتهى/س

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