عالية نصيف: على من أساء الى جيشنا الاعتذار والتراجع

2019/08/16 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، ان أية إساءة للجيش مرفوضة لأنها تعد إساءة للشعب العراقي الذي انبثق عنه هذا الجيش.

وقالت نصيف في تصريح، إن الجيش العراقي الباسل بكل تشكيلاته كان وسيبقى سداً منيعاً في وجه أعداء العراق، ولا يمكن ان نتجاهل تضحياته العظيمة وقوافل الشهداء الذين كان لهم الفضل الكبير في دحر الإرهاب وتحرير كل شبر من ارض الوطن من قبضة قوى الظلام، مشيرة الى ان الإشادة بمسيرة هذه المؤسسة يعتبر أقل شيء يقدم لهم ولتضحياتهم.

وأوضحت نصيف، أن الجيش العراقي والمؤسسة العراقية خط أحمر، وهيبتهما من هيبة العراق بأكمله، مطالبة بضرورة اعتذار كل من أساء الى الجيش وان يتراجع عن مواقفه المسيئة.

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