2019/08/16 | 12:18

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الفلسطينيون يشاركون في جمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرة العودة

يشارك الفلسطينيون في جمعة "الشباب الفلسطيني" ضمن فعاليات مسيرة

العودة الكبرى، المستمرة منذ اذار من العام الماضي على الحدود

الشرقية لقطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، قد دعت

أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الشباب الفلسطيني" بمخيمات

العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها

إنهاء حصار غزة وإسقاط ما يسمى بصفقة القرن.

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