2019/08/16 | 12:18

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهدف قادم من شمال لبنان باتجاه ريف حماة

تصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية لهدف قادم من شمال لبنان ودمرته

في منطقة مصياف بريف حماة.

وافاد مصدر عسكري سوري في تصريح بان وحدات الدفاع الجوي كشفت هدفاً

معادياً قادماً من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف".وأضاف المصدر أنه

وعلى الفور قامت الوحدات بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

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