محمد الحنفي - البورجوازي المزور...

2019/08/16 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي بورجوازيتنا...تفتقد الصدق...في الانتماء...إلى هذا الوطن...فلا أصل لها...ولا فصل...°°°°°°فهي آتية...من صفوف الإقطاع...لا تصارعه...فهو معتبر...حليفا لها...تشاركه...ويشاركها...في كل المصالح...يعملان معا...على تحقيق...نفس الأهداف...يساندان معا...نفس حكم الاستبداد...ينشران معا...كل أشكال الفساد...في المجتمع...يع......

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