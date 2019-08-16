2019/08/16 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح بإمكان مستخدمي "إنستغرام" الآن الإبلاغ عن محتوى "الأخبار الزائفة" التي تحتاج إلى مراجعة طرف ثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنستغرام يحارب الأخبار الزائفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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