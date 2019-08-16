عملية عراقية امريكية مشتركة ضد داعش الارهابي جنوب نينوى

2019/08/16 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأميركية في العراق، عن شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي، شمالي العراق بالتنسيق مع الجيش العراقي.وقالت القيادة الأميركية الوسطى في بيان: إن جنودا أميركيين من اللواء القتالي الأول في الفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع لداعش، بالقرب من مطار القيارة في الموصل، جنوبي محافظة نينوى.وأضافت أن […]

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