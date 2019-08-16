2019/08/16 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت ممثلية الحسينية هيئة شباب الأشتر جلسة حوارية مفتوحة تحت عنوان “لا عذر بعد يوم الغدير” على قاعة مسجد وحسينية التقوى, وذلك برعاية مكتب سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) بغداد الرصافة.حيث افتتحت الجلسة بقراءة دعاء كميل بمشاركة الملا أحمد الدراجي وعدد من الشباب الرسالي , وتمت إدارة الحوار من قبل سماحة الشيخ هشام العذاري …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



جلسة حوارية بعنوان “لا عذر بعد يوم الغدير” في مسجد وحسينية التقوى النعيم نيوز.

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