اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب في ديالى

2019/08/16 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب بعمليات دهم جرت في اربعة مناطق داخل المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز امنية مشتركة نفذت عمليات دهم في 4 مناطق منها بعقوبة خلال الساعات الماضية اسفرت عن اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب”.واضاف […]

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