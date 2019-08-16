2019/08/16 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى ..
اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب بعمليات دهم جرت في اربعة مناطق داخل المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز امنية مشتركة نفذت عمليات دهم في 4 مناطق منها بعقوبة خلال الساعات الماضية اسفرت عن اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب”.
واضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب بعمليات دهم جرت في اربعة مناطق داخل المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز امنية مشتركة نفذت عمليات دهم في 4 مناطق منها بعقوبة خلال الساعات الماضية اسفرت عن اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب”.
واضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 5 متهمين بينهم اثنين بتهمة الارهاب في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).