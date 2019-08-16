“داعش” يقتل /4/ عناصر من الحشد في ديالى.. التنظيم يُباشر بالعودة

2019/08/16 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أفادت مصادر أمنية في محافظة #ديالى، اليوم الجمعة، بأن /4/ عناصر من #الحشد_الشعبي سقطوا بين #قتيلٍ وجريح بهجوم شنه تنظيم “#داعش” على نقطة مرابطة أمنية قرب […]

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