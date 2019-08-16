بعد ارتفاعه اليوم..الدولار يتجه لتحقيق مكسب اسبوعي

2019/08/16 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمسك الدولار بمكاسبه، اليوم الجمعة، بعد أن هدأت المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.ويتجه الدولار لتحقيق مكسب أسبوعي مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري مما يشير إلى قدر ما من التقاط الأنفاس للأعصاب المنهكة بعد مخاوف بشأن الركود واحتجاجات في هونغ كونغ تسببت في […]

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