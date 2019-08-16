مقتل عنصر من الحشد واصابة اخر باشتباك مع داعش قرب خانقين

2019/08/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الحشد الشعبي يوم الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لارهابيي داعش في خانقين.وبحسب بيان للحشد فان قوة من اللواء 23 ب‍الحشد الشعبي اشتبكت مع عناصر من داعش في وقت متأخر من ليلة امس، واحبطت تسللهم صوب قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى.واضاف أن العملية انتهت بمقتل عنصر من الحشد واصابة اخر.

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