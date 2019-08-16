الإنترنت في العراق.. الأغلى إقليميا والأسوأ عالميا

2019/08/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعزو مسؤولون محليون سبب ضعف شبكة الإنترنت في العراق الى عوامل عدة منها ضعف الشركات المجهزة للخدمة، وغياب اي رؤية حكومية خلال السنوات الماضية....

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