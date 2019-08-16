2019/08/16 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

أعلنت قائممقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى ،الجمعة، عن استقبال اكثر من 5 آلاف سائح خلال عيد الاضحى.

وقال مسؤول اعلام القائممقامية يوسف ابراهيم ،إن "مناطق قضاء خانقين (شمال شرقي ديالى، استقبلت خلال ايام عيد الاضحى اكثر من 5 آلاف سائح من خارج حدود القضاء".

وأضاف أن "اجواء العيد داخل مدينة خانقين كانت طبيعية والخطة الامنية شهدت نجاحا ملحوظا دون أي خروق"، مبينا أن "خانقين تشهد خلال الاعياد والمناسبات استقبال الاف الزائرين لتوفر الاماكن السياحية واعتدال الطقس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضاء خانقين يستقبل أكثر من 5 آلاف سائح خلال العيد) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضاء خانقين يستقبل أكثر من 5 آلاف سائح خلال العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).