ابعدوا حشدنا الشعبي وقواتنا الأمنية عن الاتهامات

2019/08/16 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ د.كمال حسين العبيدي … في ظل احتفالات أبناء شعبنا الكريم بأفراح عيد الأضحى المبارك والنجاح الذي تحققه الخطط الأمنية بهذه المناسبة في عموم أنحاء العراق ، حدث انفجارا لمستودعات العتاد والذخيرة داخل معسكـر ( الصقر) التابع للشرطة الاتحاديـة جنوبي بغداد مساء ( الثلاثاء ) وأدى إلى وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بجروح منهم عددا […]

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