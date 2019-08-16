2019/08/16 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بعد أن كانت منعت زيارتها الرسمية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسرائيل تسمح للنائبة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة الغربية وكالة خطوة برس.

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