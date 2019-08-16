بالصور.. الدفاع المدني تسيطر على حريق في المدينة الطبية بكربلاء

2019/08/16 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء المقدسة، الجمعة، السيطرة على حريق نفايات داخل المدينة الطبية بالمحافظة.

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