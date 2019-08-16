قائد شرطة ديالى يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى

2019/08/16 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل العبادي، الجمعة، نجاح الخطة الامنية الخاصة بعيد الاضحى المبارك.

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