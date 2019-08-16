استشهاد وإصابة عنصرين من الحشد بإحباط تسلل لداعش في خانقين

2019/08/16 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد وإصيب مقاتلين اثنين من الحشد الشعبي، الجمعة، في احباط تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

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