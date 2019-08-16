البيشمركة تصد هجوما لداعش بخانقين

2019/08/16 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوات البيشمركة من احباط هجوم لتنظيم داعش في خانقين، بالتوازي مع عملية تسل لداعش صوب قرية في المدينة المتنازع عليها بين بغداد اقليم كوردستان.وعند مساء الخميس شن عدد من عناصر داعش هجوما على موقع تتمركز فيه قوات البيشمركة في منطقة كاني ماسي بخانقين.وبحسب مصادر عسكرية في البيشمركة، فأن القوة الكوردية تمكنت من صد الهجوم.وفي وقت سابق من اليوم اعلن الحشد الشعبي مقتل احد عناصر واصابة اخر بمحاولة عناصر من داعش التسلل صوب قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين.وذكر الحشد انه تمكن في احباط العملية.

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