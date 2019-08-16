الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المدينة الطبية في كربلاء

2019/08/16 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء ..تمكنت فرق الدفاع المدني في كربلاء من اخماد حريق نشب داخل مدينة الامام الحسين (ع) الطبية وسط المحافظة.وقال مدير الدفاع المدني في كربلاء العميد طاهر حميد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق نشب في الجزء الخلفي من المدينة الطبية دون وقوع اضرار بشرية او مادية”.[…]

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