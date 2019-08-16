الانبار تؤكد جهوزية منفذ عرر الحدودي لاستقبال قوافل الحجاج

2019/08/16 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن نائب محافظة الانبار للشؤون الادارية مصطفى العرسان الجميلي ،الجمعة، عن جهوزية منفذ عرر الحدودي مع السعودية غربي الانبار.وقال الجميلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “منفذ عرر الحدودي مع السعودية ،غربي الانبار جاهزا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين انهو مراسيم الحج تمهيدا لعودتهم الى ديارهم بالتزامن مع وصول عدد من اعضاء […]

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