الحفاظ على توازن القوى في الخليج بين إيران والدول العربية

2019/08/16 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حينما يسودُ توازن القوى بين الدول المكوِّنة نطاقاً جغرافياً معيناً، تتسم تلك المنطقة بالاستقرار، لكن حينما تحاول إحدى دول الإقليم تعظيم قدراتها،

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