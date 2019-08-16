امنية ديالى تعلن نجاح خطة عيد الاضحى..هذه ابرز نتائجها

2019/08/16 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى ..اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الجمعة، عن نجاح خطة عيد الاضحى الامنية بعد مرور 5 ايام على انطلاقها.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خطة عيد الاضحى الامنية نجحت في تطبيق كل مراحلها في حماية الاهداف المرسومة لها والتي بلغت اكثر من 40 هدف […]

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