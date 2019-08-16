الدايني تتهم قوى سياسية متنفذة بالوقوف وراء فشل الاستثمار في ديالى

2019/08/16 | 12:41

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بغداد اليوم- ديالى

اتهمت النائب عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني ، الجمعة (16 اب 2019)، قوى سياسية متنفذة بالوقوف وراء فشل الاستثمار في المحافظة.

وقالت الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اكثر من 80 مشروعا استثماريا على مستوى الاسكان والسياحة والزراعة في المحافظة، مركونة على جدول أعمال هيأة الاستثمار من دون تفعيل"، مبينة أن "قوى سياسية متنفذة تفرض اتاوات على المستثمرين، فضلا عن البيروقراطية المتبعة في استحصال الموافقات بالمؤسسات الحكومية ".

وأضافت أن "ديالى لن تنهض الا من خلال الاستثمار الذي يوفر فرص عمل كبيرة ويحرك اقتصادها، وبخلاف ذلك ستبقى الاوضاع على حالها وتزداد سوءا مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

بغداد اليوم- بغداد

انتقد النائب عن محافظة ديالى، رياض التميمي، الجمعة (16 اب 2019)، تعامل الحكومة مع الملفات التي يقدمها أو يرسلها مجلس النواب في ما يخص الفساد أو مشاريع القوانين التي تتطلب تعديلات.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الجمعة (16 اب 2019)، عن أعادة إصلاح وتأهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه الى أضرار نتيجة حريق اندلع في أنبوب نقل الغاز الجاف المحاذي له يوم الأربعاء الماضي.

وقال مدير عام شركة خطو

بغداد اليوم _ ديالى

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة (16 اب 2019)، اكمال تحصين قرى مياح شمال شرق المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة، غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى اكملت خطة تحصين قرى مياح في ح

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