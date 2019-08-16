2019/08/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اكدت ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن استكمال جميع الاجراءات المطلوبة لبدء تفويج الحجاج العراقيين عكسياً من مطارات المملكة العربية السعودية الى المطارات العراقية وبواقع ست رحلات مباشرة يومياً.وذكر بيان للشركة، تلقت “خطوة برس”، نسخة منه ان “موعد انطلاق اولى رحلات العودة سيكون يوم السبت الموافق 17/8/2019″،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الرحلات العكسية للحجاج العراقيين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الرحلات العكسية للحجاج العراقيين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الرحلات العكسية للحجاج العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).