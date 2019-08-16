2019/08/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في قضاء طوز خورماتو في صلاح الدين.وذكر بيان رسمي تلقته “خطوة برس”، “تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة خرجت قوة مشتركة من قسم شرطة الطوز وشعبة مخدرات الطوز وقوة من الرد السريع وبناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بحيازة مواد مخدرة في طوزخورماتو وكالة خطوة برس.

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