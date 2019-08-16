اليابان تزيح الصين عن موقع أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية

2019/08/16 | 12:46

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متابعة : سومر نيوز

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان رفعت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية ف...

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